أمير الباحة يناقش سير أعمال مشروع تطوير مطار الملك سعود

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، اجتماع مناقشة أعمال مشروع تطوير مطار الملك سعود, بحضور الرئيس التنفيذي للمشروع المهندس علي بن محمد مسرحي، وعددًا من قيادات هيئة الطيران المدني وشركة مطارات والمقاول المنفذ للمشروع، وذلك ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بإمارة المنطقة.

واستمع سموه إلى شرح عن المشروع ومراحل تنفيذه، وناقش سير الأعمال، مؤكداً على ضرورة متابعة الإنجاز كون المنطقة من أهم الوجهات السياحية في المملكة ويعدّ رافداً من الروافد الأساسية للسياحة في ظل ما تشهده المنطقة من مشاريع تنموية في مختلف المجالات، منوهاً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين.

ووجه الأمير حسام بن سعود باستمرار التنسيق بين الهيئة العامة للطيران المدني وإمارة المنطقة لمتابعة العمل والرفع العاجل بما يستجد فيه.