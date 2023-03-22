أمير الباحة يهنىء القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على البلاد والقيادة والشعب أزمنة عديدة وأعواما مديدة وأن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال.

وقال: “نحمد الله ـ عز وجل ـ أن بلغنا هذا الشهر الكريم، الذي قال عنه سبحانه: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان)، ونحن نعيش في أمن وأمان، في ظل الجهود العظيمة التي تبذلها قيادتنا الحكيمة، وسعيها المستمر والمتواصل لخدمة وراحة المواطن والمقيم على هذه الأرض الغالية .

وسأل سموه الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام ونحن وجميع المسلمين بأتم صحة وعافية، وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها وأن يديم لها جزيل النعم ويحفظ لها أمنها واستقرارها ورخائها .