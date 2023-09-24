أمير الجوف‬⁩ يرعى ويشارك في حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩٣

المناطق-الجوف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم, حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، الذي نظّمته الأمانة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

وكان في استقبال سموّه فور وصوله، وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان, وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث قام سموّه بجولة في منطقة “نحلم ونحقق” و معرض أحلامنا سعودية، واطّلع على أبرز المشاريع ضمن هوية اليوم الوطني 93، والتي تجسّد الحب والانتماء للوطن الغالي وملامح النهضة والنمو والتطور.

كما اطّلع على اللوحات الوطنية واللوحات التعبيرية بهذه المناسبة العزيزة، التي جسّد فيها الجميع مدى الحب العميق للوطن.

ثم حيّا سموه أهالي المنطقة وهنأهم بهذه المناسبة العزيزة التي تجسّد مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة في اليوم الوطني، لتوحيد بلادنا على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه -، ثم عُزِف السلام الملكي، بعد ذلك بدأ الحفل المُعّد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة أعقبها العمل الفني “جوف الوطن”، ثم العرض المسرحي (أحلامنا سعودية)، ثم قُدِّم أوبريت وطني بمشاركة عدد من الفنانين.

كما شاهد سموّه والحضور الفيلم المرئي بعنوان “نحلم ونحقق”.

واختتم الاحتفال بمشاركة سموّه في أداء العرضة السعودية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة سكاكا.

‫وأكد سموه أنّ المشاركة في مثل هذه الاحتفالات الوطنية شرف لكل مواطن ومسؤول، لاسيما وهي تُذِّكر بتوحيد المملكة، وتعزز اللحمة الوطنية وهذا المعهود من جميع المواطنين ولله الحمد، وولاء المواطن السعودي لوطنه لا حدود له، مضيفًا أنّ ما تحقق للوطن من منجزات عظيمة دليل تطور وازدهار مملكتنا في ظل ما تنعم به بلادنا من نعم الأمن والرخاء والازدهار، وحصاد ثمرات رؤية 2030 الطموحة التي غيرت معالم المملكة وحققت نقلة نوعية في شتى المجالات.

سائلاً الله أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاه وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويديم على وطننا أمنه ورخاءه وازدهاره.