أمير الجوف: القيادة سخرت جميع الإمكانات لتلبية احتياجات المواطنين

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخرت جميع الإمكانات لراحة ورفاهية المواطن، ولا مجال لأي تهاون أو تقصير في الأداء.

وأوضح سموه في تصريح عقب ختام جولته التفقدية التي شملت محافظات المنطقة ومراكزها أن الجولات الميدانية للوقوف على الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف محافظات ومراكز المنطقة تأتي بتوجيهات من القيادة الحكيمة – أيدها الله – لمتابعة المشروعات والخدمات وتلمس احتياجات المواطنين التنموية والاستماع لمقترحاتهم.

وقال: سعدت بوجودي بين إخوتي وأبنائي في محافظات ومراكز المنطقة وبمقابلتهم والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، فلهم جميعاً مني الشكر والتقدير على مشاعرهم الوطنية التي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته.