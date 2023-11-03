أمير الجوف بمناسبة وصول شعلة دورة الألعاب السعودية إلى المنطقة: نفخر بما وصلت إليه رياضتنا.. ودعم القيادة وراء التطور وتحقيق الإنجازات

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تسلّم وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية 2023 في إطار جولتها الترويجية بمشاركة عدد من الرياضيين والمتطوعين والمتطوعات وشباب وشابات المنطقة، ورافق الشعلة عدد من الأبطال والمؤثرين في مجتمع منطقة الجوف، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات.

وكانت الشعلة قد حطت في مطار الجوف الإقليمي صباحاً وتوجهت لزيارة قلعة مارد، حيث تناوب على حمل الشعلة فيصل حاشم العنزي صاحب ذهبية رمي الرمح ببطولة المملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقة، وسيف أحمد القايد صاحب برونزية آسيا للكاراتيه لوزن فوق 70 كجم.

واتجهت الشعلة بعد ذلك إلى الطاقة المتجددة، حيث حمل الشعلة عبد المجيد الرويلي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم.

وفي تصريح لسموه بمناسبة جولة الشعلة ومرورها بمنطقة الجوف، عبر عن إعجابه بفكرة جولة شعلة الألعاب السعودية في مناطق المملكة لما فيها من دمج للتراث بالرياضة، إضافة لإتاحة الفرصة للمتطوعين بالمشاركة في حملها للاحتفاء برمزيتها الإنسانية.

وأضاف سموه : نفخر جميعاً بما وصلت إليه النشاطات والألعاب الرياضية في المملكة، والتطور الملحوظ والإنجازات المتتالية كلها تدل على دعم واهتمام القيادة الرشيدة_ أيدها الله_،مشيراً إلى أن شعلة الألعاب السعودية التي تجوب جميع مناطق المملكة تسلط الضوء على شيء من هذا التطور والتقدم الرياضي الكبير , الذي يتواكب مع رؤية السعودية 2030.

منوهاً باعتزاز منطقة الجوف بالمشاركة من خلال المتطوعين والمتطوعات وشباب وفتيات المنطقة في شعلة الألعاب، سائلاً الله أن تكون بلادنا شعلة من التقدم والازدهار.

وتستهدف جولة الشعلة الترويج للقيم الإيجابية للألعاب السعودية، ومنح جميع أفراد المجتمع فرصة مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفاء برمزيتها الإنسانية، وتتضمَّن مسيرة الشعلة زيارة 66 معلماً شهيراً في جميع أنحاء المملكة، استعداداً لانطلاق أكبر حدث رياضي سعودي، يقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثـر من 8000 رياضي يمثلون 200 نادٍ، ويتنافسون في 53 رياضة.