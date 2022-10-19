أمير الجوف : جميع محافظات المنطقة ومركز صوير مرتبطة إلكترونياً مع الإمارة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، نظام التعاملات الإلكترونية بمركز صوير ضمن منظومة التحول الرقمي للإمارة.

واطلع سموه على آلية العمل ودوره الإلكتروني في تسريع إنجاز المعاملات داخليًا بالمركز بشكل إلكتروني وانتقالها من وإلى الإمارة, من خلال الربط الإلكتروني, الذي يسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية.

وأوضح سموه أن تدشين هذه الخدمات، يأتي امتدادًا لمساعي إمارة المنطقة في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين لتوفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

وأكد سموه أنه أصبحت جميع محافظات المنطقة ومركز صوير مرتبطة إلكترونياً فيما بينها وبين الإمارة مما يسهم في سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.