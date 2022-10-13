أمير الجوف وبحضور وزير الصحة يدشن عدداً من المشاريع الصحية الجديدة بمحافظة القريات

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، بحضور معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عددًا من المشايع الصحية التطويرية بمحافظة القريات بقيمة إجمالية بلغت (11708237.50) ريالًا, وذلك على مسرح مستشفي القريات العام .

وألقى مدير الشؤون الصحية بالقريات خلال الحفل المعد لهذه المناسبة كلمة استعرض خلالها تطور منظومة العمل الصحي بالمحافظة في ظل الدعم اللامحدود لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

ثم شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا لجهود صحة المحافظة ومبادراتها المجتمعية, بعدها دشن المشروعات الصحية التي تضمنت مشروع زيادة السعة الإستيعابية في قسم النساء والولادة بمستشفى القريات العام حيث وصل مجموع الأسرٍرة إلى ( 75 ) سريرا بعد أن كانت (45) سريرا بمبلغ إجمالي (2999970.50) ريال, ومشروع غرف قسم النساء والولادة بزيادة عدد أسرة الولادة إلى 12 سريراً بدلاً من (8) أسرة وتجهيزها مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين بمبلغ إجمالي (1486927.0) ريال, ومشروع تحسين وتطوير بيئة العمل في مركز صحي العقيلة بما يحقق المردود الإيجابي على إنتاجية العمل بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل، وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمراجعين والمستفيدين من خدمات المركز بمبلغ إجمالي (2221340.0) ريال, ومشروع تطوير وإحلال الأنظمة وبيئة العمل في أقسام الجراحة والباطنية بمستشفى القريات العام مع التجهيزات الطبية اللازمة وتقديم الخدمة الشاملة للمنومين وذلك حرصاً على تيسير الخدمات للمستفيدين وتسهيل حصولهم على الرعاية المطلوبة، والحفاظ على خصوصية المرضى بما يحقق المردود الإيجابي على إنتاجية العمل بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل، وإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمراجعين والمستفيدين من خدمات المستشفى بمبلغ إجمالي (5000000) ريال .

ثم تجول سمو الأمير فيصل بن نواف ومعالي وزير الصحة داخل المستشفى واطلعا على الأقسام الجديدة .

وأكد سموه في ختام حفل التدشين أهمية هذه المشاريع التي تأتي إمتداداً لسلسلة المشاريع التطويرية التي تحظى بها المنطقة ومنها صحة محافظة القريات, والتي من خلالها تعزز من جودة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين تماشياً مع برامج تحقيق الرؤية الهادفة لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع .

ونوه بالدعم السخي غير المحدود من القيادة الحكيمة – حفظها الله – للقطاع الصحي، الذي يجسد مدى الدعم والعناية بهذا القطاع التنموي والحيوي، والمساعي المبذولة من خلال استمرار وتيرة العمل المتسارعة لإنجاز المشاريع الصحية وتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية .