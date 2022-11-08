أمير الجوف يؤكد أهميةَ إبراز ما تتميز به المنطقة من موروث شعبي وثقافي

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أكدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهميةَ الاهتمام والمحافظة على الموروث الشعبي والتراث الثقافي الذي تتميز به المنطقة، الذي يعدُّ جزءً أَسَاسِيًّا في مسيرة التحول الوطني، وعنصر مهم في رؤية المملكة 2030 التي يقودها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمانُ بنُ عبدِالعزيز آل سعود وسموُّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.

ودعا سموُّ الأمير فيصل بن نواف – خلال لقائه بالمهتمين بالتراث الشعبي والإرث الثقافي بمنطقة الجوف في اللقاء السادس والعشرين من جلسات ( ليالي الجوف ) في قصر سموِّه في مدينة سكاكا اليوم – إلى إبراز ما تتميز به المنطقة من موروث شعبي وثقافي بألوانه المتعددة؛ مما جعل حضور المنطقة مميزاً في المناسبات والاحتفالات الوطنية ، مع أهمية الحفاظ عليه وتوثيقه للأجيال القادمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئات المتخصصة بالفنون والتراث والموروث الشعبي.

وتطرَّق سموُّ أمير منطقة الجوف في اللقاء لأهم المبادرات الوطنية لحفظ التراث ومنها ؛ برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومبادرة ( الطراز المعماري السلماني)، و( عام القهوة السعودية 2022)، واللون البنفسجي لسجاد مراسم الاستقبال الرسمية، ودور المؤسسات الثقافية والتعليمية في دعم وترويج ونشر ثقافة الموروث الشعبي والتراث الثقافي للمنطقة، وكذلك دور القطاع الثالث في احتضان وتمكين مبادرات الأسر المنتجة والحرفيين، ودور القطاع الخاص في تبنِّي المشاريع الريادية ذات البعد التراثي والثقافية، وأهمية المتاحف الخاصة في حفظ التراث والتعريف بالموروث الشعبي والثقافي .

يشار إلى أن اللقاء يأتي امتداداً لجلسات ( ليالي الجوف ) حيث يعمل مكتب تحقيق الرؤية في الإمارة على التنسيق لموضوعات المبادرة التي انطلقت بتوجيهات سموِّه للاستماع لأبناء المنطقة والمهتمين ، وتبادل الأفكار والموضوعات التي تهم المنطقةَ وأبناءَها .