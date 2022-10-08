أمير الجوف يبدأ زياراته التفقدية الدورية لمحافظات ومراكز المنطقة غداً

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يستهلُ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غداً الأحد ، جولاته التفقدية الدورية لمحافظات ومراكز منطقة الجوف ، يلتقي خلالها الأهالي ويستمع إلى مطالبهم، كما يستعرض عدداً من المشاريع التنموية .

وأوضحت إمارة المنطقة إن هذه الجولة تأتي ضمن اهتمامات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز لتفقد محافظات ومراكز المنطقة والتركيز على لقاء أبناء تلك المحافظات ومراكزها، والوقوف ميدانياً على المشاريع الجاري تنفيذها والاستماع من القائمين عليها لمواقف هذه المشاريع ونسب الإنجاز فيها ومناقشة ما إذا كان هناك عقبات تعترضها والعمل على تذليلها واستعراض عدد من المشاريع التنموية .

كما وجه سمو أمير منطقة الجوف بضرورة تضافر الجهود والتعاون من قبل الجميع؛ للوصول بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيم إلى ما يحقِّقُ تطلعات القيادة الرشيدة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.