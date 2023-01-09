أمير الجوف يتسلّم التقرير الختامي لمدينة الحجاج بأبو عجرم

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تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للحج بالمنطقة، التقرير الختامي لمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم لموسم حج 1443هــ .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه اليوم, محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، ورئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري.

وقام التمياط بتسليم سموه التقرير الذي اشتمل على توثيق للأعمال الجليلة والصورة المشرفة التي قدمتها الإدارات الحكومية والجهات التطوعية المشاركة بشرف خدمة ضيوف الرحمن وَفْق متابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة.

وأكد سموه خلال الاستقبال أن ما يقدم من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن في مدينة الحجاج في أبو عجرم يأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله – التي أولت الحجاج عناية خاصة وجعلت خدمتهم شرف كبير.

وثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود المبذولة من جميع المشاركين في مدينة الحجاج من جهات حكومية وفرق تطوعية وأفراد، متمنيًا سموه للجميع التوفيق.