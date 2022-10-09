أمير الجوف يتفقّد المشاريع الخدمية بمحافظة دومة الجندل

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تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، المشاريع الخدمية والتطويرية لمحافظة دومة الجندل والتي وقف فيها ميدانياً على مشروع سفلتة حي الخالدية بالمحافظة، مطلعاً على سير العمل ونسبة الإنجاز والمدة المتبقية للمشروع.

وكان في مقدمة مستقبليه لمقر المشروع محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ورئيس بلدية دومة الجندل المهندس سميحان الشمري.

واستمع سموه خلال الزيارة لشرح من المهندس الشرعان عن سير العمل في المشروع والمدة المنقضية والمدة المتبقية، موضحاً أن قيمة المشروع تبلغ (8,676,556) ريالاً سعودياً ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى 28 % والذي يتضمن سفلتة الطرق الرئيسية والداخلية.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف على أهمية العمل المستمر في تقديم الخدمات البلدية المناسبة للمواطنين بالشكل اللائق، ومتابعة التنفيذ بشكل حثيث ودوري للتأكد من كفاءة الأداء وجودة العمل والمنجز، بما يناسب حجم الإنفاق الحكومي السخي لتحقيق مفهوم جودة الحياة، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

ووجه سموه بأهمية مضاعفة وتضافر الجهود وتذليل جميع الصعاب، بما يسهم في سرعة إنجاز المشروع والجودة في التنفيذ لضمان سير المشروع حسب ما هو مخططٌ له إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.