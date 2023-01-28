أمير الجوف يدشن غداً مؤتمر الطاقة وعدد من المشاريع التنموية بجامعة الجوف

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يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف غدًا، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية ورعاية توقيع عدد من الاتفاقيات وتدشين معرض “واعد” وذلك في جامعة الجوف بالمدينة الجامعية في سكاكا.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أن المؤتمر يأتي حرصاً من الجامعة على تعزيز التنمية المستدامة في منطقة الجوف في مجال الطاقة المتجددة، كونها عاصمة للطاقة المتجددة و تحتضن أحد أكبر مشروعين للطاقة المتجددة ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030، مثمناً لسمو أمير المنطقة رعايته تدشين المشاريع التنموية ومؤتمر الطاقة المتجددة، ضمن جهود سموه الحثيثة للارتقاء بالمنطقة، وحرص سموه على أبنائه طلاب وطالبات الجامعة.

ويجمع مؤتمر الطاقة بجامعة الجوف الأطياف السعودية والعربية والعالمية تحت سقف واحد للبحث والعمل على تقديم حلول تقنية مبتكرة لإنتاج الطاقة المتجددة بكفاءة اقتصادية عالية لدعم وتعزيز جهود المملكة في الاستثمار في الطاقة المتجددة، و تحديد الأولويات البحثية والتطبيقية في مجال تحويل وتخزين الطاقة المتجددة.

ويحتوي المؤتمر على مسارين علميين رئيسيين ويندرج تحتهما مجموعة من المسارات العلمية الفرعية، وهي “إنتاج الطاقة وتخزينها, والدراسات البيئية ومعالجة المياه، بمشاركة مختصين وباحثين من داخل وخارج المملكة.