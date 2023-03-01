أمير الجوف يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، فعاليات “اليوم العالمي للدفاع المدني” بالمنطقة، الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني تحت شعار “السلامة هدف ووقاية “، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا ، بحضور قيادات ومنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر التدشين مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء أحمد بن علي يحيى الزهراني وقيادات الدفاع المدني.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي ثم أفتتح سموه المعرض المصاحب، وتجول على الأركان المتنوعة التي يحتويها المعرض، واستمع سمو الأمير فيصل بن نواف لشرحٍ من مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن أهداف اليوم العالمي للدفاع المدني، والبرامج المصاحبة التي سيتم تفعيلها بالمنطقة والتي تشمل إقامة ورش عمل ومعارض ستسهم بحول الله في تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية بالمنطقة.

من جانبه أكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية تعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، من خلال مثل هذه الفعاليات والمعارض التثقيفية والتوعوية، واستثمار اليوم العالمي في رفع الوعي والتعريف بسبل الوقاية من المخاطر بما يسهم في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني لضمان صحة وسلامة الجميع، منوهاً سموه بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بدعم جميع الأجهزة الأمنية المعنية بسلامة وأمن المواطنين والمقيمين.