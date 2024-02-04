أمير الجوف يدشّن مبادرة الشتاء المقدمة من شركة المدارس المتقدمة بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف إلكترونيا مبادرة الشّتاء المقدّمة من شركة المدارس المتقدمة بالمنطقة، وتستهدف هذه المبادرة عددًا من مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمحافظة دومة الجندل، اليوم، رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني، ومرافقيه، بحضور المستشار الخاص لسموّ أمير المنطقة، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السّناني.

واستمع سموّه من الحقباني لشرح عن المبادرة التي تهدف إلى توفير كسوة شتوية متكاملة مقدمة هدية من المدارس المتقدمة لعدد من الجمعيات الخيريّة بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة؛ ويقوم طلاب وطالبات المدارس المتقدمة بتوزيع الكسوة الشتوية بالتّعاون مع الجمعيّات ترسيخًا لقيمة العمل التطوعي.

وثمّن الحقباني عناية ورعاية سموّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف للأعمال الخيرية والتطوعيّة في المنطقة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يُجزل الأجر والمثوبة لسموّه الكريم على ما يبذله من دعم واهتمام وحرص.

فيما أشاد سموه بجهود الشركة في مجال المبادرات المجتمعية متمنّيًا لهم التّوفيق والسّداد.