أمير الجوف يرأس اجتماعاً مع مديري الإدارات الخدمية بالقريات ويشدد على تقديم أفضل الخدمات للأهالي

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف, اليوم, بمكتب سموه بمحافظة القريات، اجتماعاً مع مديري الجهات الخدمية بالمحافظة, بحضور مديري العموم بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة في شتى المجالات البلدية والبيئية والمياه وغيرها، وتهيئة السبل الكفيلة بتقديم كل مايخدم المواطن والمقيم بالمنطقة، ووجه سمُوه بتذليل جميع الصعوبات التي تعترض سير عمل المشروعات التي تنفذها تلك الجهات.

وناقش الاجتماع عدداً من المشروعات التنموية وسبل تعزيزها وتحقيق تطلعات الأهالي، إلى جانب مناقشة التوصيات السابقة وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، فيما جرى استعراض المشروعات الجاري تنفيذها والمقترح العمل عليها من الإدارات الحكومية.

وشدد سموه على دور الجهات الخدمية في خدمة الأهالي، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والعمل على سرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الجدول الزمني والمعايير المعتمدة لها، مؤكداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطن، وفق توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله -.

وأهاب الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع بعمل خطط وبرامج مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وخلق الفرص و المبادرات التي تخدم المحافظة في كافة الجوانب.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر .