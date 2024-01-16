أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بديوان الإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التّنموي بالمنطقة الـ28، بحضور جميع أعضاء اللجنة.

ونوّه سموّه في بداية الاجتماع بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بكل ما يوفّر الراحة والرفاهية والاستقرار للأسر، ورفع جودة حياة أفرادها، في مجال الإسكان، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطّلع سموّه خلال الاجتماع على ملخص تنفيذي لأعمال وأنشطة الإسكان التنموي التي تستهدف توفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة، وتابع سير الأعمال ومستوى الإنجاز في مشاريع الإسكان التنموي في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة، ومستوى التقدم في تحقيق المستهدفات بتأسيس الجمعيات الأهلية الإسكانية وفي مجال التطوّع الإسكاني، وتقديم البرامج التنموية لمستفيدي الإسكان التنموي، كما تطرّق الاجتماع لمشروع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن بن عبدالعزيز لوالديه لتوفير (١٠٠) وحدة سكنية، الذي تم توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) والتي نصت على إطلاق مشروع سموه لوالديه للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تسليم (١٦١) مستفيدًا وحداتهم السكنية بمشروع إسكان سكاكا (۲)، ومناقشة استلام أعمال (۸۲) وحدة سكنية بمحافظة القريات لتسليمها للمستفيدين، و برنامج الانتفاع المنتهي بالتمليك لتمكين المستفيدين من تملّك وحداتهم السكنية.

وشهد الاجتماع استعراض دراسة وضع الأراضي المتاحة للإسكان التنموي، وعرض نسب تملّك المساكن بالمنطقة، وصناعة مبادرات لرفع مستوى خدمات الإسكان، ودعم المطوّرين العقاريين للاستثمار العقاري بالمنطقة.