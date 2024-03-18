أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العُليا للسلامة المرورية بالمنطقة

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رأس صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في الإمارة , اليوم،اجتماع اللجنة العُليا للسّلامة المروريّة بحضور جميع الأعضاء من الجهات الحكوميّة والأمنية ذات العلاقة بالسّلامة المروريّة.

وفي بداية الاجتماع اطّلع سموّه على ما قدمته اللجنة من أعمال ومبادرات , وما حققته من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية في تحسين منظومة السّلامة المرورية .

كما جرى استعراض ما طرح في الاجتماع السّابق مع مناقشة المقترحات والتوصيات المرفوعة من اللجنة التنفيذيّة، كما استعرضت تقارير ومؤشرات الأداء وأعمال اللجنة ، كما ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

ونوّه سموّ أمير الجوف بدعم واهتمام القيادة الرّشيدة – أيّدها الله – بسلامة وراحة المواطن والمقيم ولتطوير منظومة السّلامة المروريّة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، مشيراً إلى الدور المهم للجنة ونشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابيّ لقائدي المركبات.

وأشاد سموه بجهود لجنة السّلامة المرورية ووعي وحرص أبناء المجتمع بالالتزام بالأنظمة المروريّة للحد من الحوادث ، حاثّاً على مضاعفة وتضافر الجهود بين الجهات المعنيّة للحد من الحوادث الجسيمة في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات.