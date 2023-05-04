أمير الجوف يرأس اجتماع المجلس المحلي بطبرجل ويناقش الملف التنموي

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم, بقاعة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل, اجتماع المجلس المحلي للمحافظة, بحضور جميع الأعضاء.

وأكد سموه أهمية دور المجلس في رفع مستوى الخدمات، وتحديد الاحتياجات والمشروعات التنموية و إدراجها في خطط التنمية حسب أولوياتها لمواكبة رؤية السعودية 2030، ودفع عجلة التنمية بقطاعاتها الحكومية والخاصة وغير الربحية بجميع مجالات الخدمات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها.

وحث سموه الأعضاء على الإسهام الفاعل في أعمال المجلس، وتكامل الجهود، وإبداء الآراء والمقترحات، فيما يحقق خدمة الأهالي للسعي في تعزيز النمو والازدهار لمحافظة طبرجل.