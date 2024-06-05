أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العُليا بالمنطقة

المناطق_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة الاجتماعات بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة التوطين العُليا بالمنطقة, بحضور أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات المشاركة.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في بيئات عمل مناسبة ومستقرة و محفزة، تساعدهم على الإبداع والتميز وإخراج طاقاتهم الإيجابية التي تخدم تنمية الوطن، مثمناً الجهود المبذولة من قبل اللجنة التنفيذية والقطاعات المعنية في الفترة الماضية من خلال إيجاد فرص العمل للشباب والفتيات.

وشدد سموه على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة، من خلال إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر ومشجعة لها، إضافة لتشجيع القطاع الخاص في رفع نسب التوطين، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات برنامج التوطين بالمنطقة للعام 2023م، والتقرير الخاص للجنة المتابعة الميدانية، ومتابعة توصيات اجتماع اللجنة الإشرافية العليا.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح حول جهود التمكين والتوطين بالمنطقة، وجهود الوزارات وخططهم في التمكين والتوطين بالمنطقة، إلى جانب استعراض مؤشرات التوطين، وإسهام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، وإسهام صندوق الموارد البشرية “هدف”، وإسهام بنك التنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، كما ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة، كما جرى مناقشة العديد من الآراء والمقترحات، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.

وفي ختام الاجتماع وجه سموه الجميع بمواصلة العمل الجاد لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، عبر تمكين الشباب والفتيات من العمل بجميع المجالات وتذليل الصعوبات كافة.