أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة ويطّلع على الاستعدادات المبكرة لخدمة ضيوف الرحمن

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة اليوم ، اجتماع لجنة الحج العليا بالمنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه في الإمارة، بحضور مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة .

وبين سموه في مستهل الاجتماع أن خدمة ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة، وشرف خصّه الله بالمملكة حكومةً وشعباً، منذ تأسيس هذه البلاد المباركة وحتى هذا العهد الزاهر، مستمدين القوة والعزم من الله تعالى، ثمّ من قيادتنا الرّشيدة – أيّدها الله – التي وفّرت الإمكانات كافّة لخدمة ضيوف الرحمن وحرصها على تقديم أرقى الخدمات للحجاج.

واطلع سموه على استعدادات الجهات الخدمية والأمنية والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مُشاركة بأعمال الحج، واطمأن على اكتمال الاستعدادات المبكرة وخطط الجهات الحكوميّة لاستقبال ضيوف الرحمن بالمنطقة، وإنهاء إجراءاتهم عبر منفذ الحديثة، وجاهزية الجهات الحكوميّة والتطوعيّة بمدينة الحجاج في مركز أبو عجرم لتقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف أن المملكة تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة التسهيلات لهم، ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة، حاثّاً الجميع على بذل أقصى الجهود وتوفير كل ما من شأنه تسهيل رحلة ضيوف الرحمن لأداء المناسك، وتقديم أفضل الخدمات لهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتّخاذ التّوصيات اللازمة حيالها.