أمير الجوف يرأس اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة ويشدد على تقديم أفضل الخدمات للأهالي

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رأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بقاعة الاجتماعات الكبرى في الإمارة اليوم، اجتماع محافظي المحافظات.

ونوّه سموه في بداية الاجتماع بما حظيت به المنطقة من اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، الذي أسهم إيجاباً في تطورها في مختلف المجالات لتقديم الخدمات العامة والرفاهية للمواطنين والمقيمين، وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

وأكّد سموه على أهمية العمل بكل إخلاص وتفانٍ لكل ما يخدم المنطقة في مختلف الجوانب التنموية، مشيراً إلى أهمية الدور المناط بمحافظي المحافظات، من خلال أهمية متابعة سير العمل في الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعَين الخاص وغير الربحي، من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية النوعية، بما ينعكس على جودة الحياة بجميع المحافظات والمراكز والقرى لتحقيق أفضل المستويات من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه على أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم ومشاركتهم اجتماعياً مما يكرس الترابط والتواد بين الجميع، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة كل ما يتعلق بالجوانب التنموية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية.

وفي ختام الاجتماع سأل سموه المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-.