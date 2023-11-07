أمير الجوف يرأس الاجتماع الأول للجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة في مقر الإمارة -اليوم- اجتماع لجنة أعضاء المسؤولية الاجتماعية الأول ، بحضور مدير عام المسؤولية الاجتماعية بالوزارة الدكتور مبارك البقمي وجميع أعضاء اللجنة ، وذلك بعد صدور قرار سموه بتشكيل اللجنة.

وأكد سموّه في بداية الاجتماع على أهمية أعمال اللجنة، والتي تعد محور اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – وأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يحقق أثرًا أكبر وأعمق في القطاع غير الربحي ، وأهمية العمل الدؤوب الذي يراعي الأنظمة والتعليمات، ويسير وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

وتطرق الاجتماع للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تمحورت حول نبذه عن ملتقى المسؤولية الاجتماعية بلقاء ليالي الجوف رقم (۳۳)، وأهداف ومهام المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، وجهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، والتعريف بالمنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، كما ناقش الاجتماع ورشة العمل التدريبية على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، فيما عرض تقرير عن التجارب الناجحة والزيارات الميدانية لمنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

ونوه سموه خلال الاجتماع بأهمية تنفيذ المبادرات والبرامج والفعاليات، والإسهام في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات على مستوى المنطقة، ووضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج، وتحفيز الشركات والمؤسسات على ممارسة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في القطاع غير الربحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تمكين وتشجيع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ للإسهام بدورهما في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتقديم المحفزات التقديرية للشركات ذات المبادرات الاجتماعية المميزة في المنطقة.