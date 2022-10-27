أمير الجوف يرأس جلسة مجلس المنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، رئيس مجلس المنطقة اليوم بالإمارة ، دورة المجلس في دورة الانعقاد الثالثة والرابعة للعام المالي 2022م ، بحضور أعضاء المجلس .

وفي مستهل الجلسة نوه سمو الأمير فيصل بن نواف بما تنعم به بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تطور و قفزات نوعية في جميع القطاعات والمجالات وبما حققته رؤية المملكة 2030 , مشيداً سموه بما وصلت إليه المملكة من مكانة اقتصادية مرموقة بين دول العالم، كما نوه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين؛ أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.

وأكد سموه على مديري الأجهزة الحكومية بالمنطقة ضرورة متابعة قرارات المجلس ومتابعة المشاريع بالمنطقة لتطويرها والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

واطلع الاجتماع على الإجراءات المتخذة حيال القراراتِ والتوصياتِ التي أصدرها المجلس خلال دوراته السابقة، ثم تم مناقشة جدول الأعمال المتضمن استعراض موقف المشاريع بالإدارات الحكومية بالمنطقة، ومناقشة ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق والذي تضمن عدداً من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بالنواحي التنموية والخدمية ، كما استعرض المجلس المواضيع المقدمة من لجنة تنمية الخدمات والمرافق والإسكان، وكذلك محضر لجنة التنمية الثقافية والشبابية .

وتطرق الاجتماع إلى التقرير المقدم بعنوان ” عقارات الدولة بمنطقة الجوف بين الواقع والمأمول ” ، والتقرير المقدم بعنوان “الجوف بين الواقع والمستقبل البيئي” ، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتُّخذ بشأنها التوصيات اللازمة.