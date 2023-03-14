أمير الجوف يرعى الحفل الختامي لسباقات الفروسية بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن سباقات الفروسية تُشكل أهمية لما تحمله من مضامين الحفاظ على التراث والأصالة والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، مشيداً بنجاح موسم ميدان الفروسية بالجوف والنقلة النوعية في تنظيم سباقات الميدان، حاثا على تظافر الجهود بما يليق بهذه الرياضة وما تحظى به من دعم واهتمام القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم الحفل الختامي لسباقات الفروسية على جائزة إمارة منطقة الجوف خلال موسمها الحالي لعام 1444هـ , حيث كان في استقباله في مقر الحفل وكيل الإمارة حسين آل سلطان ومدير فروسية الجوف أحمد القايد.

وحضر سموه أشواط السباق الأربعة، فيما خصص الشوط الأخير على كأس إمارة الجوف وحقق المركز الأول الجواد رحماني لمالكه عبدالاله بن خالد الدامر والخيال أحمد العتيبي والمدرب عبدالاله الدامر.

وفي الختام سلم سموه المتسابقين الكأس والجوائز وكرم قوائم ميدان الفروسية لهذا العام كأفضل متصدر قائمة الملاك أسطبل ذيب المراقيب، ومتصدر قائمة المتدربين عبدالله السمرين ومتصدر قائمة الجياد بيونق ، ومتصدر قائمة الخيالة طارق المنصور ، وكرم سموه المشرف العام رئيس اللجان الفنية ولجنة التحكيم خالد السرحاني .

وفي النهاية تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذ المناسبة.