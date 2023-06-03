أمير الجوف يرعى حفل تكريم الفائزين في جائزة التميز التعليمي والمؤسسي… الثلاثاء المقبل

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الثلاثاء القادم ، حفل جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للتميز التعليمي والمؤسسي وتكريم الفائزين والفائزات بفئاتها المختلفة على مستوى منطقة الجوف، وذلك في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا.

وأعرب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي عن امتنانه وتقديره لسموه على رعايته لهذه الجائزة وتكريم المتميزين والمتميزات بجميع فئاتها، وحرصه على تحفيز المجتمع التعليمي والإداري نحو الأداء المتميز، وتشجيع الممارسات المتميزة التي ترتقي بمستوى العمل والإنجاز.

من جانبه، أوضح مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي أن هذه الجائزة سنوية ذات معايير عالمية، تستهدف فئات تعليمية متعددة من الوسط التعليمي، كالطالب والمعلم والتميز المدرسي لمدير المدرسة والمشرف التربوي والموظف الإداري والمبادرات المتميزة ، والتي تتوافق مع رؤية 2030، مشيرًا إلى أن نطاقها الجغرافي يتسع ليشمل المجتمع التربوي والتعليمي بالمنطقة في محافظاتها ومراكزها كافة الإدارية والطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد المسجلين بالجائزة 580 ، وقدم مركز التميز 11 برنامجاً تدريبياً لجميع الفئات.