أمير الجوف يرعى ورشة إطلاق أعمال المخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمنطقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، ورئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، ورشة إطلاق أعمال المخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمنطقة , بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة، ومركز دعم هيئات التطوير، والشركات الاستشارية المتخصصة.

وفي مستهل الورشة ألقى رئيس فريق تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف المهندس عدنان بن فريد عسلي، كلمة أكد فيها الأثر الكبير الناتج عن دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – لمثل هذه المشاريع النوعية التي تُعنى بحياة المواطن والمقيم، كما أن تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة هي من أبرز أهداف هذا المشروع.

كما أثنى على جهود مركز دعم هيئات التطوير وبرنامج جودة الحياة في إطلاق المشروع.

كما تضمنت الورشة كلمة لأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، واختتمت الورشة بعرض موجز عن المشروع الذي قدمته الشركة الاستشارية المتخصصة.

ويُعنى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف بجذب الاستثمارات للمنطقة ودعم التنمية المستدامة وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة ، وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميز الجوف بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما يتولى المكتب إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة والمخطط الإقليمي للمنطقة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص، ويعمل المكتب على ترتيب أولويات الخدمات والبرامج والمشاريع في المنطقة بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيها ومتابعتها.