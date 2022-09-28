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أمير الجوف يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سموه

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 سبتمبر 2022 - 1:12 صباحًا

المناطق_واس

 

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء ؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء ، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد .

 

وسأل سموه الله -العلي القدير- أن يمد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعون والتوفيق لخدمة هذا الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله-.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 سبتمبر 2022 - 1:12 صباحًا
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Waleed

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