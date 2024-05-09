أمير الجوف يزور مراكز “ميقوع والنبك أبو قصر وبسيطا” التابعة لمحافظة طبرجل ويلتقي الأهالي

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زار صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، عدداً من المراكز التابعة لمحافظة طبرجل، شملت مركز ميقوع، ومركز النبك أبو قصر، ومركز بسيطا، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها للمحافظات ومراكز المنطقة.

وتابع سموّه سير العمل بالمراكز والخدمات المقدّمة للأهالي، موجّهاً رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وأجودها.

والتقى سموّه خلال زيارته عدداً من أهالي المراكز، مستمعًا لمقترحاتهم التنموية، مؤكّداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدميّة والتنمويّة كافة.

وأكّد خلال لقائه في الأهالي أنّ الزيارات تأتي في إطار الاهتمام والرّعاية والدّعم لكلّ ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن التي تأتي وفق توجيهات القيادة الحكيمة لتلمّس احتياجات الأهالي عن قرب.