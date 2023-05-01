أمير الجوف يستقبل أهالي مركز صوير

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أن الجولات التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله – للوقوف على شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم، والاطلاع على سير العمل، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم، لدفع عجلة التنمية تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بأهالي صوير في المركز الحضاري.

ونوّه سموه في بداية اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة – رعاها الله – من رعاية واهتمام بالمواطنين، ومتابعة أحوالهم في المراكز والقرى والهجر بمختلف المناطق، مُعرباً عن سعادته بالالتقاء بهم.

وبيّن سموه أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، موضحًا أن كل مواطن في المنطقة محل الاهتمام والعناية.

وناقش سمو أمير منطقة الجوف العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واستمع الجميع لتوجيهات سموه حيالها.

وفي ختام الجلسة سأل سموه الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الجوف حسين آل سلطان.