أمير الجوف يستقبل المواطنين في الجلسة الأسبوعية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قصره بمدينة سكاكا مساء اليوم, جموعَ المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبلَ سموُّه أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه في الجلسة الأسبوعية التي يعقدها للمواطنين.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بالجميع، واستعرض العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة.

وأشار إلى ما تحظى به منطقة الجوف كسائر مناطق المملكة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لمواكبة رؤية المملكة 2030، ودفع عجلة التنمية في المنطقة بقطاعاتها الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، وبجميع مجالات الخدمات، والمجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.

وكانت الجلسة قد شهدت استعراض العديد من الموضوعات التي تهمّ منطقة الجوف في مختلف المجالات التنمويّة والخدميّة، ودور الإدارات الحكوميّة في متابعة الأعمال، والإشراف عليها، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، والارتقاء بالعمل، والتّكامل بين جميع الجهات.

‎كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، واستمع سموّه إلى عدد من مداخلات الحضور في مختلف المجالات.