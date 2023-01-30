أمير الجوف يستقبل المواطنين في جلسته الدورية

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نوَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بما تعيشه المملكة من خير وازدهار وأمان -بفضل من الله-، ثم بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز سبل العيش الكريم، وتحقيق الرفاهية لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء, مشيراً إلى ما تحظى به المنطقة ومحافظاتها من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين أسوة بغيرها من مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال الكبرى في قصره بمدينة سكاكا مساء اليوم، جموع المواطنين ومشايخ ومعرِّفي القبائل بالمنطقة، وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسلام على سموِّه في الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.

وفي بداية الجلسة رحَّب سمو أمير منطقة الجوف بالجميع, مستعرضاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة ومحافظاتها في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

واستمع الأمير فيصل بن نواف إلى مداخلات الحضور، مؤكداً العمل وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في خدمة مواطني هذا الوطن الغالي.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ حفظهما الله.