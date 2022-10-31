أمير الجوف يستقبل المواطنين وشيوخ القبائل في جلسته الدورية

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استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم في منزله بمدينة سكاكا , أصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين ومشايخ وأهالي المنطقة , وذلك خلال الجلسة الدورية التي يقيمها للمواطنين.

ونوه سموه بما تنعم به بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تطور وقفزات نوعية في جميع القطاعات والمجالات وبما حققته رؤية المملكة 2030، كما نوه بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للمنطقة ومحافظاتها، وما تحظى به من مشروعات تنموية تصب في صالح المواطنين؛ أسوةً بغيرها من مناطق المملكة.

وجرى خلال الجلسة بحث الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة واستمع سمو أمير المنطقة إلى مداخلات الحضور .

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه اللهَ تعالى أن يديم على بلادنا أمنَها وعزَّها وازدهارَها في ظل قيادة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ وسموِّ وليِّ عهدِه الأمينِ -حفظَهما الله-.