أمير الجوف يستقبل رئيس المنظمة العربية للسياحة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له.

وبحث سموه تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة العربية للسياحة بما يسهم في دعم برامج تنمية السياحة بالمنطقة، مستمعًا إلى شرح عن جهود المنظمة العربية ودورها بدعم البرامج السياحة بالمنطقة، بما يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.

ونوَّه سموه بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ الذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات في هذا القطاع، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى ما تحظى به منطقة الجوف من مقومات سياحية يمكن استغلالها لتنشيط السياحة بالمنطقة، وجذب السياح من خلال خطة تتكامل بها جهود جميع الجهات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، وأفراد المجتمع.

كما اطّلع سموه على التقرير السنوي للمنظمة العربية للسياحة والذي تضمن إنجازات المنظمة خلال الفتره الماضية، والعديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي نفذتها لفئات المجتمع كافة.

من جهته قدّم رئيس المنظمة العربية للسياحة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على ما يقدمه من جهود لتعزيز القطاع السياحي بالمنطقة، مشيدًا بما تزخر به منطقة الجوف من مواقع سياحية متميزة.