أمير الجوف يستقبل محافظ دومة الجندل ويشدد على ضرورة خدمة المواطنين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بمحافظة دومة الجندل اليوم، محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.

واستمع سموه لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، حاثاً على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – .

ووجه سمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ضرورة الاطلاع على احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات لهم، والعمل الجاد والمخلص من قبل الجميع، والتعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.