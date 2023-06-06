أمير الجوف يستقبل مدير التلفزيون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير تلفزيون منطقة الجوف المُكلف حديثاً عمر بن فحاط الرويلي يرافقه المدير السابق حمد بن حمود العريض.

وشدد سموه خلال الاستقبال على الاستفادة من الإمكانات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لمركز تلفزيون الجوف، من خلال إبراز مقومات المنطقة في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والتنموية.

وأضاف سموه أن منطقة الجوف تُعد سلّة غذاء المملكة بمنتجاتها الزراعية المتنوعة، كما تتميّز بمقوماتها الطبيعية والجغرافية وعمقها التاريخي.

ونوّه سمو أمير منطقة الجوف بما يحظى به القطاع الإعلامي بمجالاته كافة، من دعمٍ واهتمامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.