أمير الجوف يستقبل مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المكلف حديثاً

المناطق_الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف حديثاً بالمنطقة المهندس محمد بن حمود الضميري، يرافقه مساعد مدير الفرع أحمد الريس.

وتمنى سموه للضميري التوفيق في مهام عمله، منوهاً بأهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , مؤكدًا أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم والعمل على إيجاد مبادرات جديدة تسهم في اهتمام المزارعين بمزارعهم بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ودعم اقتصاديات المناطق وتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام.

من جهته أعرب الضميري، عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف، لتوجيهاته السديدة على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم متواصل.