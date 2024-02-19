أمير الجوف يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني ويشهد اتفاقية تعاون بين المركز وجامعة الجوف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت, يرافقه عددٌ من قيادات المركز.

وشهد سموه توقيع اتفاقية في مجال التعاون بين مركز المعلومات الوطني وجامعة الجوف، ومثَّل المركز الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت فيما مثَّل الجامعة رئيسها الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون مع الجامعة في مجال التعليم عبر تدريب وتطوير الكوادر البشرية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل التعاون لإنشاء معمل للذكاء الاصطناعي تابع لأكاديمية (سدايا) في مقر الجامعة؛ بغرض تأهيل طلاب الجامعة والمختصين في المنطقة، والتعاون في تعزيز الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها، واستكشاف الفرص وبرامج التطوير الوظيفي لخريجي الجامعة والباحثين عن عمل في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وبحث سبل التعاون مع معهد البحوث والاستشارات في الجامعة في مجال الأبحاث والابتكار للنهوض بالذكاء الاصطناعي في مختلف التطبيقات، وتعزيز تقدم المملكة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا في الجامعة؛ لتقديم الدورات والدراسات والبحوث المعرفية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع (سدايا).

كما تهدف الاتفاقية إلى تبادل التعاون فيما يتعلق بدعم وتطوير القطاع غير الربحي في المجالات التي تخدمها منصة (إحسان) من خلال الإمكانات الاستشارية، والقدرات البحثية والتطويرية التي تقدمها الجامعة حسب الإمكانات المتاحة وبما لا يؤثر على العملية التعليمية.

وثمَّن سـمـو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز الجهود المبذولة والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة، داعيًا الله العلي القدير بالتوفيق والسداد للجميع في أعمالهم وأهدافهم، مشددًا على الدور الوطني الهام للمركز.