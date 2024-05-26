أمير الجوف يستقبل نادي العروبة ويبارك لهم الصعود لدوري روشن للمحترفين

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة، وإداريي وفنيي ولاعبي النادي، بمناسبة صعود فريق كرة القدم لدوري روشن للمحترفين بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح المريح.

وفي بداية اللقاء نـوّه سموه بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه فريق نادي العروبة، الذي يعكس التخطيط الأمثل للتطور الرياضي بالمنطقة، مؤكداً عزيمة وهمة الأبطال في الطاقم الإداري والفني واللاعبين، أن ما تحقق من إنجاز يعد فخرًا وامتدادًا لما تحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي، مقدماً شكره لسمو وزير الرياضة على دعم الوزارة المتواصل للقطاع الرياضي بالمنطقة.

من جهته، عبّر مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما تحظى به الأندية الرياضية من عناية واهتمام من سموه، الذي يسعى دائماً لرفع اسم أندية المنطقة بين مصاف الأندية الكبرى، منوهًا بأن ما حققه نادي العروبة من إنجازات، كان بفضل الله ثم بدعم سموه الكريم، وبتوجيهاته السديدة.