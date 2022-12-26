أمير الجوف يشهد توقيع اتفاقية بين إمارة المنطقة والأمانة لتبادل البيانات الجغرافية والمكانية

المناطق_الجوف

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة المنطقة وأمانة المنطقة في ” تبادل البيانات الجغرافية والمكانية ” بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم .

ومثّل إمارة منطقة الجوف في الاتفاقية وكيل الإمارة حسين آل سلطان، فيما مثّل أمانة المنطقة المهندس عاطف الشرعان ، بحضور فريق مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة والفريق المكلف من أمانة المنطقة.

وتضمنت أهداف الاتفاقية إنتاج خرائط أساس حديثة ودقيقة لمنطقة الجوف واستضافتها داخل قاعدة بيانات جغرافية شاملة وإعداد خرائط جغرافية عن المنطقة لخدمة جميع أعمال الجهات الحكومية, وكذلك رفع مستوى تقدم خدمات المعلومات المكانية لدى الجهات مثل الأمانة والبلديات، وتلبية متطلبات جميع الجهات الحكومية بالمنطقة من خدمات نظم المعلومات الجغرافية, وتنفيذ كافة الإجراءات وتطبيق المعايير لنظم المعلومات الجغرافية وفقاً للمنهجيات المتبعة وتقديم التقارير.

وأكّد سمو أمير منطقة الجوف خلال توقيع الاتفاقية على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة بين الجهات في المنطقة، بما يخدم الصالح العام ، وأهمية الشراكات وتوقيع الاتفاقيات التي تخدم المصلحة العامة تماشياً مع أهداف وركائز رؤية المملكة 2030.

وأكّد سموه أهمية البيانات المكانية والمعلومات الجيومكانية دعماً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تكامل الجهات الحكومية وإتاحة وتبادل البيانات والمعلومات للاستفادة منها ,والتي تعد من أهم الأجزاء لتوفير بيانات مجتمعية واقتصادية وبيئية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، مما يؤدي إلى رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات والأعمال، واتخاذ القرارات المعتمدة على الموقع.