أمير الجوف يشهد توقيع مذكرتي تعاون بين هيئة حقوق الإنسان والشؤون الصحية ولجنة شؤون الأسرة بالمنطقة

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شهد صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، توقيع مذكرتي تعاون بين هيئة حقوق الإنسان ومديرية الشؤون الصحية ولجنة شؤون الأسرة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي بن راكد الرويلي، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة زياد بن عبدالرحمن البليهد.

وتضمّنت مذكرات التعاون جميع ما يتعلق بمهام واختصاصات الجهتين، كالتوعية والتثقيف والنشر في مجال حقوق الإنسان.

وبارك سموه توقيع مذكرات التفاهم، منوهاً بما تحظى به قضايا حقوق الإنسان من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-. والتي تكفل حقوق الجميع, حاثاً طرفي الاتفاقية على الالتزام ببرامج ومفاهيم رؤية المملكة 2030، التي يجب أن تُشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعًا لجميع الخطط والأنشطة في المنطقة.