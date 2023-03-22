أمير الجوف يطلع على التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة زيدي بن راكد الرويلي يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واطلع سموه على التقرير السنوي عن أعمال وخدمات فرع حقوق الإنسان بالمنطقة، مستمعاً سموه لشرح عن التقرير وما تضمنه من الإنجازات والمهام والأعمال والخدمات التي يقدمها الفرع للمواطن والمقيم بالمنطقة.

وأشاد بخطة وجهود الفرع لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة وبناء الشراكات لتحقيقها وفق توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان بجميع المجالات التي أقرتها الشريعة الإسلامية السمحة.

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية دور هيئة حقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني وكرامة الإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم، في ظل ما تجده الهيئة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة.