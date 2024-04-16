أمير الجوف يعزي مدير تلفزيون المنطقة في وفاة والدته

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قدّم صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العزاء والمواساة لمدير تلفزيون المنطقة عمر بن فحاط الرويلي في وفاة والدته.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموه , اليوم , لمنزل العزاء , حيث كان في استقباله أبناء وذوو الفقيدة , ودعا سموّ أمير منطقة الجوف للفقيدة , بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.

كما قدّم صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، العزاء والمواساة للرويلي بوفاة والدته خلال زيارة قام بها سموّه لمنزل العزاء.

من جانبه أعرب الرويلي عن شكره لسموّ أمير المنطقة وسموّ نائبه على تعازيهما ومواساتهما , داعيا الله أن يحفظ سموّهما وأن يجزيهما خير الجزاء.