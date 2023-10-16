أمير الجوف يعلن خلال جلسته الدورية استحداث كُلِّيَتين بجامعة الجوف.. منوّهاً بما توليه القيادة من اهتمام لأبناء وبنات المنطقة

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استقبل صاحب السموِ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بصالة الاستقبال الكبرى في قصر سموِّه بمدينة سكاكا في جلسته الدورية، جموع المواطنين وأصحابَ الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكومية من مدنيين وعسكريين.

ونوّه سموه بالدعم والرعاية التي يحظى بها التعليم من قبل القيادة الرشيدة والتكامل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتفعيل جودة المخرجات ومدى فاعليتها في سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال إعلان سموه عن استحداث كُلِّيَتين في جامعة الجوف بمدينة سكاكا، وفرع الجامعة بمحافظة القريات خدمةً لأبناء المنطقة ومحافظاتها, حيث أكد مواصلة العمل لتطوير الخدمات وتلبية الاحتياجات في محافظات المنطقة، داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتقديم الأفضل دائماً لأبناء وبنات المنطقة.

فيما بيّن المتحدث الرسمي لجامعة الجوف الدكتور ماجد بن أحمد الفياض، أن مجلس شؤون الجامعات في اجتماعه السادس عشر للعام 1445هـ، اعتمد الهيكلة الشاملة للجامعة، التي تأتي امتداداً لدعم القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في المملكة، وبدعم ومتابعة من سمو أمير منطقة الجوف، حيث تضمنت الهيكلة كليات وتخصصات جديدة؛ بهدف تلبية حاجة سوق العمل، إضافة إلى استحداث ودمج عدد من العمادات والإدارات والمراكز البحثية، والتي ستسهم في تحقيق تطلعات وأهداف الجامعة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

وبيّن أن الكليات المستحدثة هي: ( كلية الصحة العامة، وكلية العلوم الطبية بالقريات).

وقد تبادل سموُّه وأهالي المنطقة العبارات والمشاعر الوطنية الصادقة التي دلّت على صدق الانتماء للقيادة والوطن.

وفي ختام الجلسة سأل سموُّه الله تعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزَّها وازدهارها في ظل قيادة خادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ووكلاء الإمارة وعدد من المسؤولين.