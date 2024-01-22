أمير الجوف يلتقي مديري القطاعات الخدميّة بمحافظة القريات

المناطق_الجوف

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بمحافظة القريّات اليوم، مديري القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأكّد في مستهل اللقاء على أهمية العمل وفق خطط سليمة مستوفية لجميع معايير التخطيط ومتوائمة مع منهجيّة رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التّنسيق الكامل والدائم و الكفاءة والفاعلية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، وصولاً للهدف الأهمّ وهو الرقي بالمحافظة تنموياً لتعزيز جاذبيتها.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجهات الخدميّة، ومناقشة عددٍ من الموضوعات، واستمع الجميع لتوجيهات سموّه حيالها.

وأوضح سموّ الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء أنّ هذه الزيارات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرّشيدة – حفظها الله – بتفقد المحافظات والمراكز والوقوف على متطلبات الأهالي، متمنّياً لهم المزيد من التوفيق لخدمة الأهالي والمقيمين في المحافظة.