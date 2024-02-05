أمير الجوف يلتقي مديري القطاعات الخدميّة بمحافظة دومة الجندل

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التقى صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه بمحافظة دومة الجندل اليوم، مديري القطاعات الخدمية بالمحافظة.

وأكّد في مستهلّ اللقاء على أهميّة العمل وفق خطط سليمة مستوفية لجميع معايير التّخطيط ومتوائمة مع منهجيّة رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق التّنسيق الكامل والدّائم و الكفاءة والفاعلية للرّقي بمستوى الخدمات المقدّمة للأهالي، وصولاً للهدف الأهمّ وهو الرّقيّ بالمحافظة تنمويّاً لتعزيز جاذبيتها.

وتناول سموّه خلال حديثه العديد من الموضوعات التي تهمّ المحافظة في مختلف المجالات، ومناقشة عددٍ من الموضوعات، واستمع الجميع لتوجيهات سموّه حيالها.

وبيّن سموّ أمير منطقة الجوف خلال اللقاء أنّ هذه الزيارات تأتي في إطار توجيهات القيادة الرّشيدة – حفظها الله – بتفقّد المحافظات والمراكز والوقوف على متطلبات الأهالي، متمنّياً لهم المزيد من التّوفيق لخدمة الأهالي والمقيمين في المحافظة.