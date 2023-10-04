أمير الجوف يناقش مع وزير الصحة الخدمات الصحية بالمنطقة

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ناقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، مع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، -عبر الاتصال المرئي – اليوم، الارتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة وتطورات استكمال مستشفى النساء والولادة والأطفال وآخر الخطوات المتخذة والتطورات الفنية والإدارية لمشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بمدينة سكاكا، وذلك بحضور فريق التخصيص في مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة.

وبين سموه أن القيادة الرشيدة – أيدها الله -، تولي صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لتحقيق مستقبل صحي زاهر من خلال الدعم اللامحدود للمشاريع الصحية.

وأكد سموه اهتمامه البالغ بالمشروع، الذي يعد من أهم المشاريع الحيوية وثمرات اهتمام وحرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وترجمة عملية لما يوليانه من اهتمام ودعم غير محدود للقطاع الصحي، متطلعاً سموه إلى إتمام سير العمل بهذا المشروع وفق المخطط له لتحقيق الهدف الرئيس المتمثل في تقديم أفضل الخدمات الصحية المتقدمة لأبناء المنطقة والمناطق الشمالية.

ومن جهته شكر معالي وزير الصحة أمير منطقة الجوف على حرصه وتوجيهاته المستمرة ومتابعته الدقيقة للمشاريع والخدمات الصحية في المنطقة.

حضر اللقاء المرئي وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة، المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني، ومدير عام إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع والخدمات بالإمارة إبراهيم السعيد، ومدير عام الشؤون الصحية المكلف بالمنطقة أ.زياد البليهد.