أمير الجوف ينوه بحصول إمارة المنطقة على شهادة آيزو 9001 وشهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين “حياك”

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نـوّه صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتطوير إمارات المناطق وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبمتابعة من سموّ وزير الداخلية.

وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مثنياً على جهود منسوبي الإمارة وتفانيهم بعملهم الذي توّج بحصول إمارة المنطقة على شهادة نظام إدارة الجودة ( آيزو ٩٠٠١) وشهادة الجودة السّعودية لمراكز خدمات المستفيدين “حياك” مؤكّداً حرص منسوبي الإمارة على بذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

جاء ذلك خلال تكريم سموّه لفريق هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والمساهمين من منسوبي الإمارة بالحصول على الشهادتين، وذلك بمكتب سموه، اليوم، بحضور نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة لدعم الأعمال المهندس فهد بن عثمان الكعيك.

وقال سموه: نسعد بإمارة منطقة الجوف بأن نشارك تجربتنا مع مختلف الجهات، ونسهم في نقل التجربة ومشاركة المعرفة، إلى الجهات الحكومية لتعزيز مستوى الكفاءة والفاعلية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بأن تكون المملكة “وطن طموح… حكومته فاعلة”، وذلك بتحقيق أبرز أهداف الرؤية وهو “الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية ومرونة الأجهزة الحكومية”.

الجدير بالذكر أن مشروع تأهيل الإمارة لتطبيق نظام إدارة الجودة (آيزو ٩٠٠١)، استمر لمدة عام تخلله تدريب بعض العاملين على نظام إدارة الجودة، وبناء المؤشرات والإجراءات، وإرشادات التدقيق الداخلي ( آيزو ١٩٠١١)، وإدارة المخاطر (آيزو ٣١٠٠٠).