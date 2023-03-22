أمير الجوف يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

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رفع صاحب السمّو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه و باسم أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمّوه الله: “يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولى القدير أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة “.

كما رفع التهنئة لصاحب السمّو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سمّوه : “يشرفني باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أن أرفع لسموكم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى القدير أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.