أمير الجوف يهنئ نادي الجندل بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، رئيس وأعضاء ولاعبي نادي الجندل بمناسبة تحقيق النادي الإنجاز الرياضي بصعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأشاد سموه بما حققه نادي الجندل من نتائج مميزة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز يُعد فخرًا وهو امتداد لما تحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي، منوها بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم ورعاية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة النادي مشعل الحسن شكره لسمو أمير الجوف -حفظه الله- على اهتمامه البالغ بالرياضة والرياضيين، ومتابعته الدائمة لشؤون الأندية بالمنطقة.