أمير الجوف يُشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

المناطق_واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لأبنائنا الأيتام، وتوفير كل الوسائل التي تعينهم على مواصلة حياتهم وتلبية طموحهم وخدمة وطنهم .

وأكد سموه أن هذه الفئة من المجتمع غالية على قلوبنا جميعاً, مشيراً سموه لأهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه، ليكون عنصراً صالحاً في مجتمعه، وفرداً فاعلاً في وطنه, مشيدا بما تقدمه جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف من أعمال خيّرة، وخدمات اجتماعية وإنسانية .

جاء ذلك خلال مشاركة سموه اليوم عدداً من أبنائه الأيتام وجبة الإفطار في قصر سموه كعادته السنوية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية قدوة لرعاية الأيتام بمنطقة الجوف الدكتور نواف ذويبان الخالدي ومجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية .

وقدَّم سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لأبنائه الأيتام بشهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع هذه الفئة الغالية على الجميع.

كما تسلّم سموه التقرير السنوي للجمعية مستمعاً سموه لشرح عن أبرز الخدمات المقدمة لعام 2022م .

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية قدوة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مشاركته الأيتام وجبة الإفطار، مُثمناً لسموه توجيهاته الرامية إلى تفعيل الدور الريادي للجمعية بتسخير الإمكانيات كافة لخدمة ورعاية اليتيم وأسرته.

بدورهم عبَّرَ الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة سمو أمير منطقة الجوف، ومشاركته لهم مأدبة الإفطار، وتبادل الأحاديث الودية معهم.